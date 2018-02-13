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Ülke şokta… Trafik kazasında 25’i öğrenci 28 kişi hayatını kaybetti

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da öğrenci taşıyan otobüsün kamyonla çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 28 kişi yaşamını yitirdi.

13 Şubat 2018 Salı 23:13
Ülke şokta… Trafik kazasında 25’i öğrenci 28 kişi hayatını kaybetti

Nijerya’nın kuzeyindeki Bauchi eyaletine bağlı Misau kentinden Kano bölgesine gezi için giden lise öğrencilerini taşıyan otobüs, Bauchi-Kano karayolunda kamyonla çarpıştı.

Kazada, ilk belirlemelere göre 25'i öğrenci 28 kişi öldü.

Bauchi eyaletinde 4 gün önce aynı yolda meydana gelen trafik kazasında 6 kişi hayatını kaybetmişti.

 

Haber Tarihi: 13 Şubat 2018 Salı 23:13
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  2. trafik kazası

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