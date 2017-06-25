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Pakistan'dan acı haber! Tanker patladı 123 kişi öldü

Pakistan'ın Bahawalpur şehrinde tanker patladı 123 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi yaralandı.

25 Haziran 2017 Pazar 09:05
Pakistan'dan acı haber! Tanker patladı 123 kişi öldü

Pakistan'ın Bahawalpur şehrinde tanker patladı 123 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi yaralandı.

Penjap Eyaleti Bahawalpur bölgesinde meydana gelen olayda oto yolda devrilen tankerden sızan yakıtı çekmek için kaza yerinde toplanan onlarca kişi tankerin alev alarak patlaması üzerine yaşamlarını yitirdi.

Dawn News haber sitesinin duyurduğuna göre itfaiye ekibinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangın ve patlamada altı araçla 12 motorsiklet tahrip oldu.

Patlamada yaralan 75 kişi de bölge hastanelerinde tedavi altına alındı.

Haber Tarihi: 25 Haziran 2017 Pazar 09:05
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