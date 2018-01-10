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Ülke şokta! Çok şiddetli deprem… Tsunami alarmı verildi

Güney Amerika ülkelerinden Honduras, 7.6 şiddetindeki depremle sarsıldı.

10 Ocak 2018 Çarşamba 07:14
Ülke şokta! Çok şiddetli deprem… Tsunami alarmı verildi

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, Richter ölçeğine göre 7.6 büyüklüğündeki depremin Honduras kıyılarını vurduğunu ve depremin Barra Patucca sahillerinin kuzeydoğusunda meydana geldiğini açıkladı. Depremle ilgili şu ana kadar ölü, yaralı veya hasar bildirilmedi.

Şiddetli deprem nedeniyle Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, Honduras'ın yanı sıra Porto Riko ve Virgin Adaları için bir Tsunami uyarısı yayınladı. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi,  depremin şiddetini önce 7.8 büyüklüğünde açıklarken daha sonra ise 7.6 olarak değiştirdi.

Haber Tarihi: 10 Ocak 2018 Çarşamba 07:14
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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