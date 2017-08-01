Ülke şokta! Bir gecede 10 ceset...

Meksika'nın farklı bölgelerinde 10 kişinin cesedine ulaşıldı.

Celaya kentinin Polis Şefi J. Santoz Juarez Rocha ve koruması gece geç saatlerde Salamanca kentinin kenar mahallerinden birinde ölü bulundu.

Abasolo kenti yakınlarındaki bir köyde aynı ailenin 4 kişi evin içinde, 1 kişi de evlerinin hemen önünde ölü bulundu. Ailenin 2 çocuğu zarar görmeden yaşanan olaydan kurtuldu.



Abasolo kentinin bir başka noktasında daha 2 kişinin cesedi bulundu.

Ayrıca Irapuato kentinde de başka bir cinayet daha yaşandı.

Polis birbirine yakın zamanlarda işlenen cinayetlerin bağlantılı olup olmadığını araştırıyor.