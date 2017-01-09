Ülke şokta! 15 asker intihar etti

İsrail'de 2016 yılı içerisinde 15'i intihar vakası sonucu 41 asker öldü.

Ülke şokta! 15 asker intihar etti
Eklenme: 09 Ocak 2017, 09:13
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İsrail'de 2016 yılı içerisinde 15'i intihar vakası sonucu 41 askerin çeşitli nedenlerle hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail Devlet Radyosu'nun ordunun istatistiklerine dayandırdığı Haberine göre, "intihar" orduda ölüm nedenlerinin başında geliyor.

15'İ İNTİHAR ETTİ

Orduda 2016 yılı içerisinde hayatını kaybeden 41 askerden 15'inin intihar sonucu yaşamını yitirdiği belirtilirken, 2014 ve 2015 yıllarında da aynı sayıda askerin intihar ettiğine dikkat çekildi.

4 İSRAİL ASKERİNİ KAMYONLA EZDİ

Önceki gün, Doğu Kudüs'ün güneyindeki Armon HaNatziv Yahudi yerleşim birimi yakınında bir kişinin, askerlerin bulunduğu alana kamyonuyla girmesi sonucu 4 İsrail askerinin öldüğü, 15 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yaptığı açıklamada, İsrail askerlerine yönelik gerçekleştirilen eylemin failinin terör örgütü DEAŞ bağlantılı olduğunu öne sürmüştü.


(Haber7)
 
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