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Ülke şaşkın! Devlet sırları 2. el dükkanına satıldı

Avustralya federal hükümetinin bakanlar kurulu tutanaklarından oluşan iki dolap dolusu çok gizli belgenin yanlışlıkla ikinci el dükkanında satıldığı ortaya çıktı.

02 Şubat 2018 Cuma 21:33
Ülke şaşkın! Devlet sırları 2. el dükkanına satıldı

ABC'nin haberine göre, Avustralya'da federal hükümete ait çok ağır ve anahtarları bulunamayan iki dosya dolabı, başkent Canberra’daki eski hükümet malzemelerinin satışının yapıldığı dükkanda yanlışlıkla ikinci el olarak satıldı.

Ağır ve anahtarları olmayan dolapları ucuza alan ismi açıklanmayan kişi, matkapla delerek açtığı dolapların içinde yer alan çok gizli bakanlar kurulu tutanaklarından oluşan dosyaları fark edince ABC’ye ulaştırdı.

Olay nasıl patlak verdi?

ABC’nin tutanaklarda yer alan, eski Başbakan Kevin Rudd döneminde 4 tesisatçının ölümüyle sonuçlanan, ücreti devlet tarafından ödenen evlerin çatılarına izolasyon döşenmesi ve eski Göç Bakanı Scott Morrison’un sığınmacılara verilecek koruma vizelerinin yavaşlatılması konusundaki talimatlarını haber olarak yayınlaması üzerine durum ortaya çıktı.

Avustralya Güvenlik İstihbarat Örgütü belgelere el koydu

Avustralya iç politikasına yönelik gizli belgelerin yanı sıra ulusal güvenliği kapsayan çok gizli belgelerin de yer aldığı belirtilen dosyalara, Avustralya Güvenlik İstihbarat Örgütü (ASIO) tarafından el konuldu.

ABC’nin Canberra’daki ofisine gelen ASIO yetkilileri söz konusu dolaplardan çıkan belgeleri "müttefikleriyle ilişkileri konusunda çok gizli bilgilerin ortaya çıkması Avustralya'ya zarar verebilir" gerekçesiyle koruma altına aldı.

El konulan bakanlar kurulu tutanaklarında, Avustralya'nın beş ayrı müttefikiyle yaptığı güvenlik ve istihbarat paylaşımına ilişkin bilgiler yer alıyor.

Haber Tarihi: 02 Şubat 2018 Cuma 21:33
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