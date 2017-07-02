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Ülke salgından kırılıyor! Ölü sayısı yükseldi

Dünya Sağlık Örgütü, Yemen’de kolera salgınından bin 500 kişinin hayatını kaybettiğini, 246 bin kişinin ise hala hasta olduğunu bildirdi.

02 Temmuz 2017 Pazar 10:03
Ülke salgından kırılıyor! Ölü sayısı yükseldi

Dünya Sağlık Örgütü, Yemen’de kolera salgınına ilişkin raporu açıkladı. Raporda, 26 Nisan tarihinden itibaren, bin 500 kişinin kolera hastalığından ötürü hayatını kaybettiği, 246 bin kişinin ise hala hasta olduğu kaydedildi. Raporda ayrıca salgının Yemen’in 22 ilinden 21’ini vurduğu belirtilirken, hastalık hızının son iki ayda 10 kat arttığı vurgulandı.

Öte yandan UNICEF’in temsilcisi Sherin Varkey, ölümlerin dörtte birinin çocuklardan oluştuğunu bildirdi.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2017 Pazar 10:03
  1. Dünya Sağlık Örgütü
  2. Yemen
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