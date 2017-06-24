İMSAK03:24GÜNEŞ05:25ÖĞLE13:13
İKİNDİ17:11AKŞAM20:48YATSI22:39
İstanbulOruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.
Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan
İstanbul Silüeti
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Ülke salgından kırılıyor! Ölü sayısı yükseldi

Yemen'de nisan ayından bu yana salgın nedeniyle bin 310 kişi hayatını kaybetti.

24 Haziran 2017 Cumartesi 17:10
Ülke salgından kırılıyor! Ölü sayısı yükseldi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Yemen'de nisan ayından bu yana kolera salgını nedeniyle bin 310 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

DSÖ'nün internetteki sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "27 Nisan'dan bu yana Yemen'de 200 binin üzerinde şüpheli kolera vakası görüldüğü, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının ise bin 310'a yükseldiği" ifade edildi.

DSÖ'nün dünkü açıklamasında Yemen'de kolera salgınında ölenlerin sayısı bin 256 olarak duyurulmuştu.

Yemen'de iki yılı aşkın süredir devam eden çatışmalar nedeniyle ülke içinde yerinden edilmiş yaklaşık 3 milyon kişinin, temiz içme suyu olmaması ve atıkların toplanamaması sonucu hemen her gün koleraya yakalanma riski bulunuyor.

Haber Tarihi: 24 Haziran 2017 Cumartesi 17:10
  1. Yemen
  2. Dünya Sağlık Örgütü
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye'nin projesi başarılı oldu...
    1. Türkiye'nin projesi başarılı oldu...
    2. Terör örgütü PKK o kentte serbest..
    3. İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı!
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan onları unutmadı
    5. Kılıçdaroğlu'na selam vermek isterken...
    6. Katar: Türkler 8 ayda tamamladı
    7. İncirliği bırakın Yunanistan'a gelin...
    8. Ve Katar kararını açıkladı
    9. Ankara’da dolmuş kazası: 16 yaralı
    10. Ülke salgından kırılıyor! Ölü sayısı..
    11. Putin, KGB'deki görevini açıkladı!
    12. ABD'den Barzani'yi şoke eden haber
    13. Kız çocuğunu terör örgütü için dağa..
    14. Polis onu böyle yakaladı... 2 gün..
    15. Windows'a şok... kodları internete..
    16. Balkanlar'da Ramazan Bayramı telaşı
    17. Araplar sonunda isyan etti! Katar'dan..
    18. Aynı yerde yaptığı ikinci kaza sonu oldu
    19. Darbeci Tuğgeneral her şeyi itiraf etti!
    20. Katar nereye gidiyor?
    ''Gelen Karpuzların yüzde 70'i...''
    ''Gelen Karpuzların yüzde 70'i...''
    ABD'nin adamı olan veliahtı azletti! Kral Selman'dan ABD'ye büyük çalım!
    ABD'nin adamı olan veliahtı azletti! Kral Selman'dan ABD'ye büyük çalım!
    Büyük oyun ortaya çıkıyor! Yürüyüşe onlar da destek verdi
    Büyük oyun ortaya çıkıyor! Yürüyüşe onlar da destek verdi
    Hatipoğlu o soruyu duyunca şok oldu! Eşim ölünce...
    Hatipoğlu o soruyu duyunca şok oldu! Eşim ölünce...