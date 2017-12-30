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Ülke karıştı! Güvenlik tamamen orduya geçti...

Brezilya'nın Rio Grande do Norte eyaletinde, polislerin 10 gündür sürdürdüğü iş bırakma eylemleri nedeniyle güvenlik orduya devredildi.

30 Aralık 2017 Cumartesi 19:56
Ülke karıştı! Güvenlik tamamen orduya geçti...

Rio Grande do Norte Valisi Robinson Faria, bugün yayımladığı kararname ile kamu güvenlik organlarının kontrolünün orduya devredildiğini duyurdu.

Eyalette polisler ve itfaiyeciler, 19 Aralık'tan bu yana çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve maaşlarının düzenli ödenmesini talep ederek iş bırakma eylemi yapıyor.

Polislerin iş bırakma eylemi nedeniyle eyalet genelinde 500'ün üzerinde hırsızlık, soygun ve yağma olayı yaşandığı bildirildi.

 

Haber Tarihi: 30 Aralık 2017 Cumartesi 19:56
  1. Rio Grande do Norte Valisi Robinson Faria
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