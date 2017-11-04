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Ülke hastalıktan kırılıyor! Ölü sayısı yükseldi

Yemen'de nisan ayından bu yana 900 binden fazla şüpheli kolera vakası görüldüğü bildirildi.

04 Kasım 2017 Cumartesi 19:40
Ülke hastalıktan kırılıyor! Ölü sayısı yükseldi

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) yayımladığı raporda, Yemen'de salgının ortaya çıktığı 27 Nisan'dan bu yana ülke genelinde 900 bin 312 şüpheli kolera vakası görüldüğü ve salgın nedeniyle 2 bin 188 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Raporda, salgının en fazla Hacce ve Hudeyde kentlerinde tespit edildiği kaydedildi. Yemen'de iki yıldan uzun süredir devam eden çatışmalar nedeniyle ülke içinde yerinden edilmiş yaklaşık 3 milyon kişinin, temiz içme suyu sıkıntısı ve atıkların toplanamaması sonucu hemen her gün koleraya yakalanma riski bulunuyor.

Haber Tarihi: 04 Kasım 2017 Cumartesi 19:40
  1. Yemen
  2. Dünya Sağlık Örgütü
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