Ülke harap halde ama... Sahte zaferi O başkentte şeker dağıtarak kutladılar!

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Beşar Esed rejiminin İsrail ordusuna ait F-16 savaş uçağını düşürmesi sonrası bölge yeniden ısınırken, 7 yıldır iç savaşın yaşandığı Suriye'de ise halk ilk kez mutlu eden bir gelişme yaşadı...

7 yıldır defalarca İsrail saldırısına maruz kalmasına rağmen, halkını katleden Beşar Esed rejiminin bir mermi dahi atmadığı İsrail'e ait F-16 uçağının düşürülmesi halkta büyük sevince sebep oldu... Şam'da yaşayan halk, Siyonist İsrail'e ait uçağın düşürülmesini şeker ve tatlılar dağıtarak kutladı...