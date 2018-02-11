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Ülke harap halde ama... Sahte zaferi O başkentte şeker dağıtarak kutladılar!

İsrail'e ait F-16 savaş uçağının düşürülmesi Şam'da tatlılar dağıtılarak kutlandı...

11 Şubat 2018 Pazar 17:06
Ülke harap halde ama... Sahte zaferi O başkentte şeker dağıtarak kutladılar!

YENİAKİT.COM.TR

Beşar Esed rejiminin İsrail ordusuna ait F-16 savaş uçağını düşürmesi sonrası bölge yeniden ısınırken, 7 yıldır iç savaşın yaşandığı Suriye'de ise halk ilk kez mutlu eden bir gelişme yaşadı...

7 yıldır defalarca İsrail saldırısına maruz kalmasına rağmen, halkını katleden Beşar Esed rejiminin bir mermi dahi atmadığı İsrail'e ait F-16 uçağının düşürülmesi halkta büyük sevince sebep oldu... Şam'da yaşayan halk,  Siyonist İsrail'e ait uçağın düşürülmesini şeker ve tatlılar dağıtarak kutladı...

Haber Tarihi: 11 Şubat 2018 Pazar 17:06
  1. şam
  2. tatlı
  3. f-16 düşürülmesi

YORUM YAZ

  • kemalkemal38 dk önce
    israilin savaş uçağını düşürmesi sevinilecek bir durum değil mi..
  • salihsalih38 dk önce
    ulkemi kaldıki.
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