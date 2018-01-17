Ülke genelinde yayılınca geniş çaplı operasyon başlatıldı… Messenger ‘da pornografi skandalı

Danimarka’nın başkenti Kopenhag’ınbulunduğu Seatland adasının kuzeyinde 2015 yılında bir genç kız ile erkeğin cinsel ilişkiye girdiği birkaç dakikalık görüntü, sosyal medya üzerinden ülke genelinde yayıldı. Soruşturma başlatan Emniyet Genel Müdürlüğü, videonun Facebook’un mesajlaşma uygulaması ‘Messenger’ üzerinden paylaşılarak yayıldığını tespit etti. Yetkililer bunun üzerine yaşları 15-30 arası çocuk ve genç bin 4 kişinin zan altında olması nedeniyle ifadeye çağrıldığını ve bunların yüzde 20’sinin kız olduğunu açıkladı.

Facebook tespit etti

Ülkede şok etkisi yaratan ve adına tarihi ‘Umbrella’ operasyonu denilen toplu suçlamayla sonuçlanan olayın, Facebook’un tespitinin Amerikan şemşiye örgütü ‘Kayıp ve İstismar Edilen Çocuklar için Ulusal Merkezi’ne bildirmesi ve Europol’un Danimarka polisini bilgilendirmesi sonucu ortaya çıktığı belirtildi. Olayı araştıran ekibin lideri Robert Jensen, kendi bölgesinde bazılarının yaşı 18’den küçük kız erkek 183 kişinin olduğunu ve ifadelerini almaya başladıklarını kaydetti.

Şüpheli çocuk ve gençler, suçlu bulunurlarsa para ya da hapis cezasına çarptırılacak.

Aileler şaşkın

Çocukları zan altında olan aileler ile gençler, bu tür çıplak resim ve videoları kendi aralarında paylaşmanın yasak olduğunu bilmediklerini öne sürerken, bazı genç kızlar ise birbirleriyle mesajlaştıklarında çıplak fotoğraflarını göndererek merhaba dediklerini söyledi.