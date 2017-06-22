Ülke bir saldırıyla daha sarsıldı… Onlarca ölü ve yaralı var!

Afgan yetkililer bomba yüklü araçla yapılan saldırının Helmand vilayetinin başkenti Laşkargah'taki 'Yeni Kabil Bankası' şubesi önünde yaşandığını duyurdu.

​Saldırıda maaşlarını almayı bekleyen güvenlik güçleri ile sivillerin hedef alındığı belirtildi.

Afgan yetkililer polis ve askerlerin de aralarında olduğu 29 kişinin öldüğünü, 50'ye yakın kişinin de yaralandığını açıkladı.

Ölenlerin çoğunun sivil olduğu belirtildi.

​Saldırıyı henüz üstlenen olmadı ancak Taliban ve IŞİD daha önce de maaşlarını almaya gelen güvenlik güçleri ile kamu çalışanlarına yönelik bombalı saldırılar düzenlemişti.