Ülke alev alev yanıyor! Ölü sayısı yükseldi

Geçtiğimiz pazar günü Portekiz'in başkenti Lizbon'un 200 kilometre kuzeyinde yer alan Pedragao Grande dağlık bölgesinde gerçekleşen yangın sonrası bilanço gitgide ağırlaşıyor.

Portekiz hükümetinden yapılan açıklamaya göre 63 kişinin hayatını kaybettiği duyurulurken olayda son hayatını kaybeden kişinin hastanede bulunan bir itfaiye görevlisi olduğu kaydedildi. Portekiz İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 16 kişinin araçlarında mahsur kalarak can verdiği belirtilirken felakette 135 kişinin de yaralandığı kaydedildi. Yetkililer bölgedeki evlerin kullanılamaz hale geldiğini duyurdu.

YANGINDAN MUCİZE KURTULUŞ

Yangından mucizevi bir şekilde kurtulanlar ise, dünyada haber olndu. Nodeirinho köyünde yaşayan Maria do Céu Silva, engelli annesini alevlerden korumak için su deposuna sakladı.



Yerel basına konuşan Silva "Kocam beni kamyonete koydu, annem binemeyince bana 'Bırak beni yerde öleyim' dedi. Oğlumun yardımıyla annemi buraya getirdik. Her şey korku filmi gibiydi. Güçlü rüzgar evlerin çatılarını uçuruyordu" dedi.

12 KİŞİ 6 SAAT BOYUNCA BEKLEDİK

95 yaşındaki annesini su deposuna taşırken komşularını da aynı yerde saklayabileği aklına geldi. Silva'nın önerisiyle su deposuna giren 12 kişi, altı saat boyunca kurtarılmayı bekledi.

"HEPİMİZ ÖLECEKTİK"

Sonunda ekipler bölgeye ulaştı, alevlerin önüne çıkan her şeyi yuttuğu köyde su deposunda saklananlar kurtarıldı. Kurtarılan köylülerden biri "Eğer su deposuna girmeseydik, hepimiz ölecektik" dedi.