Afganistan'ın başkenti Kabil'de deprem
Afganistan'ın başkenti Kabil'de 6.2 büyüklüğünde deprem hissedildi.31 Ocak 2018 Çarşamba 10:30
Yerin yaklaşık 180 kilometre altında gerçekleşen depremin merkez üssü, ülkenin kuzeydoğusundaki Jarm bölgesi.
USGS verilerine göre, sarsıntı Afganistan'ın yanı sıra Tacikistan, Pakistan, Hindistan, Kırgızistan, Çin ve Özbekistan'da hissedildi.
Deprem haberini ilk duyuran ajans olan Reuters, sarsıntının Kabil'de hissedildiğini aktardı.
2015'in Ekim ayında bölgede meydana gelen 7.5 büyüklüğündeki depremde 400'e yakın kişi ölmüştü.