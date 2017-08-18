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Ülgen, Seydikemer’li muhtarları dinledi

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürü Baki Ülgen, Fethiye ve Seydikemer ilçelerin muhtarlarıyla bir araya gelerek MUSKİ’nin çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

18 Ağustos 2017 Cuma 17:52
Ülgen, Seydikemer’li muhtarları dinledi

Fethiye ve Seydikemer’den yaklaşık 15 muhtarın su ve kanalizasyon açısından sıkıntılarının ve beklentilerinin dinlendiği toplantıya MUSKİ Genel Müdürü Baki Ülgen ile daire başkanlıklarına bağlı personeller katıldı.

MUSKİ Genel Müdürlüğü olarak bütün ilçelere eşit ve adil yaklaşım içerisinde bulunduklarını ifade eden MUSKİ Genel Müdürü Baki Ülgen, “Fethiye ve Seydikemer’li vatandaşlarımızın sorun ve ihtiyaçlarının belirlenerek çözüme kavuşturulması noktasında kararlılıkla çalışıyoruz. Bu konularda mahalle muhtarlarımızın bizlere sunacağı fikir ve öneriler önem taşımaktadır. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Osman Gürün, bizlere talimat vererek Fethiye’de ve Seydikemer’de mahallelerimizin aksaklıkları konusunda muhtarlarımıza sürekli olarak yardımcı olunması istedi. Toplantıda muhtarlarımız bulundukları mahallelerde yaşadıkları sorunları ve çalışmaları anlattı. Ayrıca bizde mahallelerde hangi projeleri hayata geçireceğimizi ve çalışmalarımızı aktardık. Amacımızın tüm Muğla genelinde olduğu gibi Fethiyeli ve Seydikemerli muhtarlarımızla işbirliği içerisinde çalışmak ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak. Bu süreçte muhtarlarımızla uyum ve işbirliği içinde çalışmaya devam edeceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2017 Cuma 17:52
  1. Muğla
  2. Fethiye
  3. Osman Gürün
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