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Ulaştırmada "aslan payı" yine demiryollarının oldu

2018 Yılı Yatırım Programı'na göre, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı yatırımları arasında bu yıl en yüksek tutar 10 milyar 776 milyon 304 bin lirayla demiryolu ulaştırmasına ayrıldı.

24 Ocak 2018 Çarşamba 12:05
Ulaştırmada "aslan payı" yine demiryollarının oldu

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı yatırımları arasında bu yıl en yüksek tutar 10 milyar 776 milyon 304 bin lirayla demiryolu ulaştırmasına ayrıldı. 

AA muhabirinin, 2018 Yılı Yatırım Programı'ndan yaptığı derlemeye göre, bu yıl gerçekleştirilecek kamu yatırımları arasında 28 milyar 921 milyon 703 bin liralık yatırım bütçesiyle Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ilk sırada yer aldı.

Demiryolu ulaştırmasında, TCDD Genel Müdürlüğüne 7 milyar 435 milyon lira, Bakanlık tarafından gerçekleştirilecek diğer demiryolu projelerine 2 milyar 388 milyon 304 bin lira ve TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğüne 953 milyon lira ayrıldı. Böylece demiryolu ulaştırmasına toplam 10 milyar 776 milyon 304 bin liralık yatırım yapılması öngörüldü.

Karayolu yatırımları için de 9 milyar 7 milyon 522 bin lira ödenek ayrıldı. Bu kapsamda, Karayolları Genel Müdürlüğüne 8 milyar 906 milyon 284 bin lira tahsis edilirken, Bakanlık ve Emniyet Genel Müdürlüğüne toplam 101 milyon 238 bin lira verilecek.

Öte yandan otoyollar için gerçekleştirilecek 661 milyon 453 bin liralık yatırımın tümü de Karayolları Genel Müdürlüğüne tahsis edildi.

Kent içi ulaşım projeleri "hız kesmeyecek"

Bakanlığın kent içi ulaşımına ilişkin yatırım tutarı 3 milyar 113 milyon 977 bin lira olurken, havayolu ulaştırmasında ise yatırım tutarı 1 milyar 41 milyon 761 bin lira olarak belirlendi.

Havayolu ulaştırmasında 750 milyon lirayla en yüksek yatırım tutarını Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü aldı. Bu kurumu, 200 milyon lirayla Bakanlık, 86 milyon 861 bin lirayla Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 4 milyon 900 bin lirayla da Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü izledi.

2018 Yılı Yatırım Programı'nda denizyolu ulaştırması için ayrılan 618 milyon 384 bin liranın 463 milyon lirası Bakanlığa, 86 milyon 618 bin lirası Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne, 65 milyon lirası TCDD'ye ve 3 milyon 766 bin lirası da Türkiye Denizcilik İşletmeleri Genel Müdürlüğüne ayrıldı.

Boru hatları için ayrılan 3 milyar 392 milyon 93 bin liralık yatırım tutarının, 3 milyar 367 milyon lirası BOTAŞ'a, kalan kısım ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına verildi.

Haberleşme için öngörülen toplam 310 milyon 209 bin liralık yatırımın, 211 milyon 126 bin lirası Bakanlığın, 95 milyon 850 bin lirası TRT Genel Müdürlüğünün, 3 milyon 233 bin lirası ise Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün oldu.

Haber Tarihi: 24 Ocak 2018 Çarşamba 12:05
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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