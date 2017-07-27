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Ulaştırma Bakanlığı'ndan Avrasya Tüneli açıklaması!

Ulaştırma Bakanlığı, fırtına sonrasında araçların Avrasya Tüneli'ni terk etmeleriyle birlikte trafiğin açıldığını, tünel içinde su birikmesi gibi bir durumun olmadığını bildirdi.

27 Temmuz 2017 Perşembe 20:54
Ulaştırma Bakanlığı'ndan Avrasya Tüneli açıklaması!

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca, İstanbul'daki fırtına sırasında Avrasya Tüp Tüneli'ne sığınan araçların Tüneli terk etmeleriyle trafiğin açıldığı ancak Asya-Avrupa yönünde tünel öncesi yollarda oluşan su birikintileri sebebiyle trafik akışının henüz sağlanamadığı belirtilerek, "Tünel içinde su birikmesi gibi bir durum söz konusu değildir." açıklamasında bulunuldu.

ARAÇLAR AVRASYA TÜNELİ'NE SIĞINDIĞI İÇİN TRAFİK DURDU

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İstanbul genelinde hissedilen fırtına nedeniyle trafikte bulunan birçok aracın Avrasya Tüp Tüneli’ne sığınarak yola devam edemedikleri, bu durumun Avrasya Tüneli'nde yoğun trafik oluşturduğundan bir süre trafik akışı sağlanamadığı bildirildi.

Fırtına sonrasında araçların tüneli terk etmeleriyle birlikte trafiğin açıldığı kaydedilen açıklamada, "Tünel içinde su birikmesi gibi bir durum söz konusu değildir." ifadelerine yer verildi.

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2017 Perşembe 20:54
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