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Ulaştırma Bakanlığı açıkladı: Batan gemide kaptan yoktu

Ulaştırma Bakanlığı, şile açıklarında batan gemide kaptanın olmadığını bildirerek olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

03 Kasım 2017 Cuma 19:32
Ulaştırma Bakanlığı açıkladı: Batan gemide kaptan yoktu

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, geminin kaptanı ve baş makinistinin olay sırasında gemide olmadığını açıkladı. Şile açıklarında önceki gün batan gemideki 11 kişiyi arama çalışmalarında acı haber geldi. Aramalarda 4 kişinin cesedine ulaşıldı. 

Bakanlık, acente tarafından Gemlik Liman Başkanlığı'na sunulan belgelere göre gemide 10 personel bulunduğunu bildirdi. Ancak liman başkanlığının izni ve bilgisi dışında gemi kaptanı, gemi baş makinisti ve bir yağcının gemiden ayrıldığını, bir gemicinin ise gemiye katıldığını duyurdu. 

Bakanlık, konuyla ilgili olarak adli ve idari soruşturma başlatıldığını ve incelemelerin sürdüğünü de belirtti. 

Geminin battığı yerde ailelerin bekleyişi de sürüyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın yürüttüğü çalışmalarda gemide bulunan 7 kişi daha aranıyor.

Personeli arama çalışması TCG Alemdar isimli gemi ile yapılıyor. Geminin battığı yer de tespit edildi. Kuru yük gemisinin 7 deniz mili açıklarında battığı anlaşıldı. 

Geminin battığı saatlerde mürettabatın kamaralarında uyuduğu ihtimali üzerinde duruluyor.

Bilal Bal adlı genel kargo gemisi İstanbul'dan Ereğli'ye giderken önceki Şile açıklarında radardan kayboldu. Daha sonra geminin battığı belirlenmişti. Gemide kaptan, ikinci kaptan, başmühendis, ikinci makinist, iki usta gemici, bir gemici, iki yağcı ve bir aşçı ile mürettebat harici bir kişinin bulunduğu açıklanmıştı. Kaynak ntv haber

Haber Tarihi: 03 Kasım 2017 Cuma 19:32
  1. Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
  2. gemi
  3. Şile açıkları
  4. Gemlik Liman Başkanlığı
  5. Turgutreis Sahil Güvenlik Komutanlığı
  6. kaptan

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