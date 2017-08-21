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Ulaştırma Bakanı Arslan'dan bayram müjdesi!

Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, bayram tatili boyunca yolların tamamında acil olanlar dışında çalışmaların durdurulacağını söyledi.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 10:54
Ulaştırma Bakanı Arslan'dan bayram müjdesi!

TRT Haber'e konuşan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'dan bayramda yola çıkacak olanlar için önemli bir haber geldi. 

Bakan Arslan, hükümet tarafından 10 güne çıkarılan bayram tatili boyunca yolların tamamında acil olanlar dışındaki tüm çalışmaların durdurulacağını belirtti.

OTOYOLLAR ÜCRETSİZ

Öte yandan Bakan Arslan, daha önce yaptığı açıklamada, 30 Ağustos Çarşamba günü başlamak üzere, 5 Eylül Salı günü sabah 07.00’ye kadar, YİD köprüleri hariç, köprü ve otoyolların ücretsiz olacağını da duyurmuştu.

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2017 Pazartesi 10:54
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