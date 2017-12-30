Ulaşımda 2018 atağı! Tam 126 tane...

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 2017 yılı değerlendirmesi ve 2018 yılı hedeflerine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Bakan Arslan, bu yıl 15 milyar 900 milyon lira tutarındaki 123 projeyi hizmete açtıklarını belirterek, "Gelecek yıl tamamlanması planlanan 47 milyar 700 milyon lira tutarındaki 126 projeyi de başlattık." dedi.

"15 YILDA 380,2 MİLYAR LİRALIK YATIRIM YAPILDI"

Arslan, buradaki konuşmasında, son 15 yılda Bakanlık olarak 380 milyar 200 milyon liralık yatırım yapıldığını, gelecek yıl ise 28 milyar 800 milyon liralık yatırım yapılacağını ifade etti.

Bu yıl 15 milyar 900 milyon lira tutarındaki 123 projeyi hizmete açtıklarını söyleyen Arslan, gelecek yıl tamamlanması planlanan 47 milyar 700 milyon lira tutarındaki 126 projeyi de başlattıklarını bildirdi.

Arslan, karayollarına yapılan yatırımlar hakkında bilgi verirken, 2019 yılında tüm illeri bölünmüş yolla birbirine bağlamayı hedeflediklerini dile getirdi. Toplam yol ağının yüzde 38,5'inin bölünmüş yol olduğunu belirten Arslan, trafiğin yüzde 80'inin bölünmüş yollardan gerçekleştirildiğini aktardı.

Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri ve Kurtköy-Akyazı'da çalışmaların devam ettiğini anlatan Arslan, bunun 125 kilometrelik kesiminin 2018 yılı içinde, kalan kesiminin ise 2019'da bitirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

GÜZERGAH 41 KM KISALACAK

Kuzey-Güney aksında yer alan bazı önemli tünelleri 2018'de hizmete açacaklarını bildiren Arslan, bu tünellerden Rize-Erzurum yolu üzerindeki Ovit tüneli ile Kırık ve Dallıkavak tünellerinin de tamamlanmasıyla güzergahta 41 kilometrelik kısalma sağlanacağını, bu üç tünelin Karadeniz limanlarını Doğu, Güneydoğu ve Akdeniz'e bağlayacağını ifade etti.

Bakan Arslan, 650 kilometrelik kesimin gürültü haritasının çıkarıldığını dile getirerek, "2 bin 611 metre uzunluğunda gürültü bariyeri projesi tamamlandık. 2 bin 660 metre uzunluğunda gürültü bariyeri projesinde çalışmalarımız bitmek üzere. Bu projeyi çok önemsiyoruz. Yeni dönemde gürültü bariyeriyle özellikle şehir geçişlerinde insanların, trafik gürültüsünden rahatsız olmasını engellemiş olacağız." diye konuştu.

Karayollarında 15 yılda 50 milyon ağaç dikildiğini belirten Arslan, bu yıl 4,3 milyon ağaç dikimi yapıldığını söyledi.

15 BİN İSTİHDAM

Bu yıl 161 Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşu yetkilendirildiğini anlatan Arslan, bu alanda 2018'de 15 bin kişiye istihdam sağlanmasını hedeflediklerini bildirdi.

Demiryollarını da önemsediklerini ifade eden Arslan, Ankara-Sivas YHT hattında 2018 yılı sonuna doğru test sürüşlerine, 2019 yılının ilk yarısında da yolcu taşımacılığına başlamayı planladıklarını aktardı.

Arslan, Van Gölü'nde çalışacak 2 adet feribottan birincisinin yıl başında, diğerinin ise yıl ortasında işletmeye alınacağını söyledi.

Marmaray'da bugüne kadar 238 milyon yolcu taşındığını belirten Arslan, gelecek yıl da toplam 68 milyon yolcu taşınmasının planlandığını bildirdi.

HAVAYOLU TAŞIMACILIĞINDA YOLCU SAYISI 195 MİLYON OLDU

Bu yıl sonu itibarıyla havayolunda taşınan yolcu sayısının 195 milyona çıkarak, rekora ulaştığını dile getiren Arslan, "Önümüzdeki yıl ise bunun üzerine bir 10 milyon daha ekleyerek, 200 milyonun çok üzerine çıkmış olacağız." dedi.

Arslan, 2018 yılı tarifelerinde iç hatlara yönelik hizmet bedellerinde enflasyon artış oranının yüzde 10 ile sınırlı tutulduğunu, dış hatlara yönelik hizmet bedelleri avro üzerinden olduğu için burada bir artış yapmadıklarını bildirdi.

Türksat 5A'yı 2020, Türksat 5B'yi ise 2021 yılında uzaya göndereceklerini belirten Arslan, Türksat 5A ve 5B ile dünyanın yeni Ku-Bant frekansını kullanan ilk 5 ülkesi arasına girileceğine dikkati çekti.

"TÜRKSAT 6A'NIN TASARIMINDA SONA YAKLAŞILDI"

Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezinde (USET) üretimine başlanılan ilk yerli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın tasarımında sona yaklaşıldığını ve yeterlilik test modellerinin üretimine başlandığını ifade eden Arslan, Türkiye'nin, haberleşme uydusu üretebilen 10 ülke arasında yerini alacağını kaydetti.

Arslan, Türkiye Uzay Ajansının kurulmasına ilişkin çalışmaların da bu yasama döneminde tamamlanacağını dile getirdi.

İstanbul Yeni Havalimanı'nda gerçekleşme oranının yaklaşık yüzde 75-76 seviyesinde olduğuna işaret eden Arslan, bu projede 30 binin üzerinde çalışan bulunduğunu söyledi.

Türk sahipli yabancı bayraklı 5 bin 384 teknenin Türk bayrağına geçtiğini aktaran Arslan, hedeflerinin 6 bin tekne olduğunu belirtti.

Arslan, Karadeniz'i Marmara'ya bağlayacak Kanal İstanbul Projesi'ne yönelik çalışmalar hakkında bilgi verirken de etüt çalışmalarının sürdüğünü, sondajların artırıldığını kaydetti. Arslan, kanalın, İstanbul Boğazı üzerindeki tehlikeli madde taşımacılığından kaynaklı riskleri bertaraf edeceğini ve kentsel dönüşümü sağlayacağını bildirdi.

2018'DE TÜRKİYE KART GELİYOR

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi tarafından kritik altyapıların anlık olarak izlenmesinin sağlandığını belirten Arslan, özellikle hizmetlerin engellenmesi anlamında yapılan siber saldırıların son bir yıl içinde 8 kat arttığını söyledi.

Önleyici faaliyetlerin artırılması sonucu, son bir yıl içinde siber saldırı amacıyla kullanıldığını tespit edilen bağlantıların sayısının 400'den 7 bin 500'e ulaştığını dile getiren Arslan, şunları kaydetti:

"Bu bağlantılar İSS seviyesinde altyapıda BTK tarafından engelleniyor. Önleyici çalışmalar çerçevesinde 300'den fazla kurum kuruluşta arka kapı tespit edilerek kapattırılması sağlandı. Zafiyet taraması ve tehdit tespiti kapsamında 1500'ün üzerinde açıklık belirlenmiş ve kapatılması için aksiyon alındı."

Türkiye Kart projesinin 2018 yılında hayata geçirileceğini belirten Arslan, PTT'nin 2018 yılında Kağıtsız Ofis projesinin de başlayacağını bildirdi.