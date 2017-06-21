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'Ulaşım devi Ulusoy iflas etti' haberleri yalanlandı

Türkiye’nin en köklü yolcu taşıyan markalarından Ulusoy için mahkeme iflas kararı verdi haberlerinin ardından Ulusoy'dan iflas etmedik açıklaması geldi.

21 Haziran 2017 Çarşamba 11:07
'Ulaşım devi Ulusoy iflas etti' haberleri yalanlandı

Yaşadığı mali sıkıntıları aşamayan Ulusoy Seyahat geçen yıl faaliyetlerini durdurmuştu. Ulusoy’un bir dizi otobüsü icradan satılırken, şirket hakkında bir de iflas davası açılmıştı. Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen davada karar geçen 15 Haziran’da çıktı. Mahkeme anılan gün görülen duruşmada şirketin iflasını karar verdi

ŞİRKET TASFİYE EDİLECE

Bu kararla birlikte, 65 milyon 250 bin TL kayıtlı sermayesi bulunan Ulusoy Seyahat Nakliyat A. Ş. için tasfiye süreci de başlamış oldu. Şirketin tasfiye işlemleri Bakırköy 1. İcra Dairesi tarafından yürütülecek.

EN KÖKLÜ MARKALARDAN BİRİ

Ulusoy, Türkiye’nin en köklü kara taşımacılığı markalarından biri konumundaydı. Markanın temeli, 1937’de Hacı Mehmet Bahattin Ulusoy tarafından, Trabzon-Of arası yük taşımacılığına dayanıyor. Ulusoy Kardeşler arasındaki bölünme sonrası, ailenin en güçlü markalarından Ulusoy Seyahat, Haluk Ulusoy’a kalmıştı

OTOBÜSLERİ İCRADAN SATIŞA KONULMUŞTU

Ancak, Ulusoy, hem sektörün yaşadığı sıkıntılar hem de grubun diğer işlerinde yaşanan sıkıntı nedene ile toparlanamadı. Ulusoy’un Bahçelievler’deki dev arazisi icradan satışa çıkarılırken, ünlü markanın bir dizi otobüsü de icradan satışa konulmuştu. Ulusoy markası, kara yolu taşımacılığında 'efsane marka' olarak anılıyor.

Ulusoy'un 6 yıl önce bünyesine kattığı Varan da geçen yıl seferlerini durdurmuştu

İFLAS ETMEDİK

Hürriyet Gazetesi bugün yaptığı haberde Ulusoy firmasının iflas ettiğini duyurmuştu. Ulusoy yaptığı açıklamada, iflas eden şirketle bir bağlarının olmadığını söyledi.

Ulusoy'dan yapılan açıklama

Ulusoy'un açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Medya yayın organlarında görülen "Ulusoy İçin İflas Kararı" haberlerine firmamız otobüs görselleri kullanılarak yer verilmektedir. İlgili iflas kararının şirketimiz Ulusoy Ulaşım A.Ş ile herhangi bir hukuki ilişiği bulunmamaktadır.

Siz değerli yolcularımıza ve kamuoyuna bildirmek isteriz ki; Ulusoy markası olarak hizmet anlayışı ve kalitesi ile tüm otobüs seferlerine devam etmekteyiz.

 

Haber Tarihi: 21 Haziran 2017 Çarşamba 11:07
  1. 70 yıldır yollarda olan Varan
  2. seferlerini durdurdu
  3. Yılların markası Ulusoy'un 24 otobüsü daha bugün icradan satılıyor
  • Hilafet istiyoruzHilafet istiyoruz11 sa önce
    Ulusoy un sitesinde neden farklı birşey yazıyor?
  • ethemethem11 sa önce
    Yanlis haber biraz araştırın yav
  • Ali SafiAli Safi12 sa önce
    HULUK ULUSOY İFLAS ETMİŞ. ULUSOY OTOBÜS AŞ İFLAS ETMEMİŞ. Ulusoy otobüslerini Ali Osman ulusoy öldükten sonra oğlu ve kızının kurduğu iki şirket işletiyordu. Haberde verilen resim oğlunun işlettiği ulusoy otobüsleri A.Ş. nin otobüsü imiş. Ulusoy otobüsleri A.Ş. ve Ali osman ulusoy adlı otobüs firması yani her ikiside devam ediyormuş. Bu ulusoyların bir kısmı samsuna yerleşmişti. Samsuna yerleşenler iflas etti sanırım. Trabzonda yaşayanlar iflas etmedive AO ulusoy ve ulusoy firmaları Trabzon merkezli çalışmaya devam ediyorumş. ulusoy.com.tr girince gerçekleri göreceksiniz. Bende bilet almıştım meraktan girdim ve gördüm.
  • abdoabdo13 sa önce
    bunların çoğu hileli iflaslardır. vergiden kaçırmak ve bilhassa (kdv çıkacağı zaman fatura alıp kdv lerigelecek aylara devir etmek. sonunda şişer şişer şişer tek yol hileli iflastır) yılların biriktirdiği depozitodaki trilyonlarca liralık kdv vergileridir. defterleri inceleyin görürsünüz. (muhasebeci hileleri ve yargıdada adamın varsa iş tamam) zaten kanunlar hep gariban ve fakir vatandaşlara çalışıyor , zengin dağdan aşırıyor. uyan ey akp uyuma vergi kaçırılıyor.
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