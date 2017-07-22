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Ukraynalı pivot Kravtsov Eskişehir Basket’te

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekibi Eskişehir Basket, Ukraynalı pivot Kravtsov’u renklerine bağladı.

22 Temmuz 2017 Cumartesi 23:41
Ukraynalı pivot Kravtsov Eskişehir Basket’te

Basketbol Süper Ligi’nin yeni ekiplerinden Eskişehir temsilcisi, transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Güçlü bir kadro kurarak ligde üst sıralarda yer edinmek isteyen siyah-kırmızılı ekip, geçen yıl Valencia Basket takımıyla İspanya şampiyonluğu yaşayan 30 yaşındaki pivot Viacheslav Kravtsov ile anlaşmaya vardı. Ukrayna Milli Takımı’nda da forma giyen 2.11’lik başarılı oyuncu, bloklarıyla dikkat çekiyor. Ukraynalı oyuncunun milli takım kampından sonra Eskişehir’e geleceği öğrenildi.

Ukrayna Milli Takımı kampında

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, “Siyah-Kırmızılı temsilcimiz önümüzdeki sezon için 1987 doğumlu ve 2.11 boyundaki Ukraynalı milli pivot Viacheslav Kravtsov ile anlaşmaya vardı. ACB Ligi’nde Valencia Basket takımıyla İspanya şampiyonluğu yaşayan başarılı oyuncu, takımıyla aynı zamanda Eurocup’ta da mücadele etmiş ve sezonu 14 dakikada 7.8 sayı 3.8 ribaund 1.1 blok istatistikleriyle tamamlamıştır. Şu anda Avrupa Şampiyonası için Ukrayna Milli Takım kampında bulunan tecrübeli oyuncuya Eskişehir Basket yönetimi olarak 2017-18 sezonunda başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2017 Cumartesi 23:41
  1. Eskişehir
  2. Avrupa
  3. Ukrayna
  4. İspanya
  5. Valencia
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