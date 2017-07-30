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Ukraynalı pilot Akopov'a cesaret nişanı

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, uçuş halindeyken İstanbul'daki şiddetli doludan dolayı zarar gören uçağı piste indirmeyi başaran pilot Akopov'a "cesaret nişanı" verecek.

30 Temmuz 2017 Pazar 10:02
Ukraynalı pilot Akopov'a cesaret nişanı

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, uçuş halindeyken İstanbul'daki şiddetli doludan dolayı zarar gören gören uçağı piste indirmeyi başaran Ukraynalı pilot Oleksandr Akopov'u cesaret nişanına layık gördü.

Devlet Başkanlığı basın merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Poroşenko pilot Akopov'u telefonla arayarak, yolcuların hayatlarını kurtarma başarısından dolayı teşekkür etti.

  • Akopov'un "yüksek profesyonelliği" ve "inanılmaz dayanıklılığı" sayesinde 121 yolcu ve 6 mürettebatın ikinci doğum günlerini kutlayabileceğini belirten Poroşenko, "Ukrayna böyle evlatlarıyla gurur duyuyor." ifadesini kullandı.

Poroşenko, Akopov'a cesaret nişanı verilmesi için kararname imzaladığını, ağustosun ortasında bizzat kendisinin bu nişanı takdim edeceğini bildirdi.

Devlet Başkanı Poroşenko'ya olayın detaylarını anlatan pilot Akopov da olağanüstü durumlar yaşansa dahi görevini yerine getirmeye her zaman hazır olduğunu ifade etti.

Perşembe günü Atatürk Havalimanından İstanbul-Ercan seferi için kalkan Atlasglobal Havayolları'na ait Airbus A320 tipi uçağın, 4 bin fite yükseldiği sırada yoğun dolu yağışı nedeniyle burun kısmı ve ön camları zarar görmüştü. Uçağın Ukraynalı kaptan pilotu Oleksandr Akopov geri dönüş kararı alarak 121 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu uçağı başarılı şekilde piste indirmişti.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2017 Pazar 10:02
  1. İstanbul
  2. Atatürk
  3. Atatürk Havalimanı
  4. Ukrayna
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