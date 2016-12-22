Ukraynalı kadın Müslüman oldu

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Gaziantep İl Müftülüğüne müracaat eden Tetiana Kokosha adlı Ukrayna vatandaşı kadının, kendi isteğiyle Müslüman olduğu bildirildi.

İl Müftü Yardımcısı Mehmet Yaman, Tetiana Kokosha’ya İslam dini ve Müslümanlık hakkında aydınlatıcı açıklamalar yaptıktan sonra ihtida merasimi yapıldı.

İl Müftülüğüne müracaat eden Tetiana Kokosha, Müslüman olmak için İslamiyet’i araştırdığını, kendi arzusuyla Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşadığını belirtti.

İl Müftü Yardımcısı Mehmet Yaman da ihtida merasiminde “İslâm tevhid dinidir. Araştırmalarınızla dinimizi daha çok seveceğinizden eminim. Tercihinizden dolayı sizi tebrik ediyorum.” dedi.

Müslüman olan Tetiana Kokosha’ya İl Müftü Yardımcısı Mehmet Yaman, tarafından ihtida belgesinin yanı sıra Kur’an-ı Kerim hediye edildi.

Bundan sonra İslam dinini daha iyi öğrenmek istediğini belirten Kokosha, ismini de Asya olarak değiştirdiğini söyledi.

İLKHA





Kaynak: https://www.ilkha.com/haber/46757/ukraynali-kadin-musluman-oldu