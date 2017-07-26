Ukraynalı hackerlar Müslüman öğrenciyi ağlattı

Ukraynalı hackerlar, Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'da bir okulun güvelik kamera sistemine girdi.



Hackerların dinlettiği müziklere öğrenciler dans ederek karşılık verdi.

Sıra Ukrayna Milli Marşı'na geldiğinde ise, Kırımlı Müslüman bir öğrenci göz yaşlarına boğuldu.

Kırım’ın Rusya'nın kontrolüne geçmesinden bu yana yarımadada sert polis rejimi tesis edildi.



1,5 milyon Müslümanın yaşadığı Kırım'da, şiddetli bir asimilasyon politikası yürürlükte.



Kırım Tatarları, bölgenin tekrar Ukrayna'ya bağlanmasını talep ediyor ve özgürce din ve kültürlerini yaşamak istiyor.

Mepa News



