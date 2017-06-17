Ukrayna'dan Türkiye'ye 1 milyon turist

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha, Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir dizi ziyarette bulundu. Marmaris Belediyes'ini ziyaret eden Sybiha, bir süre Belediye Başkanı Ali Acar ile sohbet etti.

Sybiha, ziyarette gazetecilere yaptığı açıklamada, Marmaris'in doğal güzelliğinin yanı sıra insanlarının da eşsiz olduğunu dile getirdi. Marmaris'in turizmde çok mesafe aldığına değinen Sybiha, şunları söyledi:

"Ukrayna'dan Türkiye'ye bir milyondan fazla turist geldi. Stratejik ortaklığımızın bunda büyük payı var. Bu da çok iyi bir şey. Bu ay yürürlüğe giren çipli kimliklerle seyahat anlaşmasından sonra Ukrayna'dan gelen turistlerin sayısı daha da artacak. Havacılık alanında bağlantılar daha artacak. Bütün bunlar ilerleyen zamanda ilişkilerimizin daha da derinleşmesini sağlar, iki ülke arasındaki var olan dostane ilişkiyi daha da sıkılaştırır''