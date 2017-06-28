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Ukrayna'dan siber saldırı açıklaması

Ukrayna, dün devlet kurumları ve özel şirketlere karşı başlatılan siber saldırının durdurulduğunu açıkladı.

28 Haziran 2017 Çarşamba 16:22
Ukrayna'dan siber saldırı açıklaması

Ukrayna Hükümeti'nden yapılan açıklamada, siber güvenlik uzmanlarının durumu tamamen kontrol altına aldığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, bütün stratejik kuruluşların olağan çalışma biçimine döndükleri ve siber güvenlik uzmanlarının kaybedilen verilerin yenilenmesi ile uğraştıkları kaydedildi.

Ukrayna'da dün çok sayıda devlet kuruluşu, banka ve büyük şirketler, Petya virüsü saldırısına uğradı. Ukrayna'nın yanısıra, aynı virüsün Rusya'da, Polonya'da, İtalya'da, İngiltere'de, Litvanya'da, Almanya'da, Fransa'da ve ABD'de de tespit edildiği bildiriliyor.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 16:22
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