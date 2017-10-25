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Ukrayna'da patlama: Milletvekili yaralandı

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir patlama meydana geldiği bildirildi.

25 Ekim 2017 Çarşamba 23:21
Ukrayna'da patlama: Milletvekili yaralandı

Reuters, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir patlama meydana geldiğini bildirdi. Patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Patlamada yaralılar arasına Ukraynalı bir milletvekilinin de olduğu aktarıldı. Milletvekilleri İhor Mossiyçuk ve siyaset yorumcusu Vitaliy Bala'nın yaralılar arasında olduğu İçişleri Bakanlığı Danışmanı Zoryan Şikiryak tarafından açıklandı.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2017 Çarşamba 23:21
  1. ukrayna
  2. kiev
  3. vitaliy bala
  4. zoryan şikiryak
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