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Ukrayna’da esir takası yapılıyor

Ukrayna hükûmeti ve ülkenin doğusundaki Rus yanlısı ayrılıkçılar arasında 2015’te imzalanan Minsk Anlaşma uyarınca esir takasına başlandı.

28 Aralık 2017 Perşembe 05:50
Ukrayna’da esir takası yapılıyor

Doğu Ukrayna’da 2014’te başlayan çatışmanın ardından en büyük esir takası yapılıyor. Dün, Kiev hükûmeti temsilcisi Viktor Medvedçuk, Ukrayna’nın 306, ayrılıkçıların ise 74 esiri serbest bırakacağını açıklamıştı.

Ukrayna hükûmeti ayrılıkçı bölgeye 260 kişi gönderirken, ayrılıkçılar Donetsk ve Lugansk bölgelerinde tutulan 70 kişiyi yolladı.

Belarus’un başkenti Minsk’te, 2015 tarihinde, imzalanan Minsk Anlaşmasında esir değişimi maddesi yer alıyordu.

 

Ukrayna’nın doğusunda hükûmet birlikleri ile Rusya’nın desteklediği ayrılıkçılar arasında 2014 yılından beri yaşanan çatışmalarda 10 bin 300’den fazla kişi hayatını kaybetti.

Haber Tarihi: 28 Aralık 2017 Perşembe 05:50
  1. ukrayna
  2. minsk anlaşması
  3. esir takası
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