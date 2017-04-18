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Ukrayna’da elektrik krizi sinyali

Ukrayna’da, yakıt yetersizliği yüzünden antrasit kömürüyle çalışmaya devam eden tek bir elektrik santrali kaldı.

Ukrayna’da elektrik krizi sinyali
Eklenme: 18 Nisan 2017, 15:49

Ukrayna’da antrasit kömürü yetersizliği nedeniyle faaliyeti durdurulan termik santrali sayısı 5'e çıktı.

Ukrayna Enerji ve Kömür Sanayisi Bakanlığı, antrasit kömürü ile çalışan Slavyansk termik santralinin de çalışmasını durdurduğunu açıkladı. Bakanlığın, termik santrallerinin kömür rezervi ile ilgili açıklamasında, antrasit kömürü ile çalışan 6 santralden sadece Lugansk Termik Santrali’nin çalışmaya devam ettiği ve son terminalin 44 günlük yakıt rezervinin kaldığı belirtildi.

Nisan ayı başında antrasit kömürü yetersizliği nedeniyle Tripilska, Pridniprovska, Zmiyivska, Krivorizska termik santrallerinin faaliyetlerinin durdurulduğu açıklanmıştı. 

Ülkede, antrasit kömür madenleri Donbas'ta ayrılıkçıların kontrolündeki bölgelerde bulunuyor.

Kaynak: AA

 
EtiketlerUkrayna
Haber Tarihi: 18 Nisan 2017, 15:49
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