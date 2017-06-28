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Ukrayna ve Rusya’daki holdinglere siber saldırı düzenlendi

Petya isimli virüs, Ukrayna ve Rusya’daki birçok holdingin işletim sistemine saldırdı.

28 Haziran 2017 Çarşamba 10:22
Ukrayna ve Rusya’daki holdinglere siber saldırı düzenlendi

Siber saldırı tehditlerini erkenden belirleyen Rus IB şirketinin verilerine göre, "Petya" isimli virüsün, Rusya ve Ukrayna’nın petrol, telekomünikasyon ve finans şirketlerine siber saldırı düzenlendiği bildirildi. Rusya’nın "Bashneft", "Rosneft"i ve Ukrayna’nın "Zaporozheoblenergo", "Dniproenergo" ve Dinyepr Mondelz International, Oschadbank, Mars, "Yeni Posta", Nivea, TESA ve diğerleri de hasar gördü. Kiev Metropoliteni siber saldırıya uğradı.

Öte yandan Ukrayna’nın telefon operatörleri Kyivstar, LifeCell, Ukrtelecom, Privatbank ve Ukrayna’nın Borispol Havaalanı’nın sistemleri de saldırıdan etkilendi.

IB şirketi, virüsün lokal şebekede WannaCry virüsüne benzer bir şekilde yayıldığını belirterek, "Bu virüs bilgisayarları bloke ediyor ve Bitcoins tutarında 300 dolar talep ediyor. Saldırı saat 14’te meydana geldi. Fotoğraflara bakılırsa, bu virüsün türü kriptoloker Petya" açıklamasını yaptı.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 10:22
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