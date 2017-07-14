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Ukrayna-Türkiye maçının biletleri satışa çıktı

2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Milli Takımın Metalist Stadyumu'nda oynayacağı Ukrayna maçının biletleri satışa çıktı.

14 Temmuz 2017 Cuma 17:03
Ukrayna-Türkiye maçının biletleri satışa çıktı

A Milli Takımımızın Ukrayna ile 2 Eylül 2017 Cumartesi günü Metalist Stadyumu'nda oynayacağı 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri maçının öncelikli bilet satışı, Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri için başladı. Öncelikli bilet satın alma hakkı, 21 Temmuz 2017 Cuma gününe kadar devam edecek.

Yurt içinden satın alınan biletler, kargo ile; yurt dışından satın alınan biletler ise "Yurt dışı teslimat noktası" seçeneği ile futbolseverlere ulaştırılacak.

Maçın bilet satışı, internet üzerinden sadece taraftarkulubu.tff.org sitesinden gerçekleşecek. Bir taraftar kulübü üyesi, en fazla 4 bilet satın alabilecek. 

Ukrayna Futbol Federasyonu, biletlerin üzerinde futbolseverlerin ad ve soyadı bilgilerine yer verecek. Futbolseverler, Metalist Stadyumu'na alınırken, biletlerin üzerindeki kişisel bilgiler ile pasaport ve kimlik bilgilerinin uyuşup uyuşmadığı kontrol edilecek.

Ukrayna-Türkiye maçının Türk seyirciler için bilet fiyatı 40 TL'dir.

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2017 Cuma 17:03
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