Ukrayna: Rusya bunu hak etti

Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada AB'nin Rusya'ya yönelik kararını değerlendirdi.

Rusya'ya yaptırımların genişletilmesinden dolayı minnettar olduğunu belirten Poroşenko, "Sözleşmeden doğan yükümlülüklere saygısızlığından dolayı saldırgana (Rusya'ya) hak ettiği cevap ve büyük bir sinyal." ifadelerini kullandı.

AB başkentlerinin sarsılmaz birlikteliği ve dayanışmasıyla kararın alındığına dikkat çeken Poroşenko, AB ile birlikte yaptırımların etkili şekilde uygulanmasına devam edeceklerini ifade etti.