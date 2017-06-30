Ukrayna enerji şirketine ikinci siber saldırı

Ukrayna’nın kamuya ait birleşik enerji şebekesi Ukrenergo’nun CEO’su Vsevolod Kovalchuk, dün şirketin farklı bir virüs aracılığıyla siber saldırıya uğradığını açıkladı. Kovalchuk, gerçekleştirilen 2. saldırının Ukrayna’nın güç şebekesini etkilemediğini belirterek, “Virüs WannaCry’a benzer bir şekilde biraz farklıydı. Bazı bilgisayarlar çevrimdışı kaldığı için virüsün etkisi küçük oldu” dedi.

Bu haftanın başında Ukrayna’dan dünyaya yayılmış bir bilgisayar virüsü, 60 ülkede binlerce bilgisayara zarar vermiş ve limanların, fabrikaların, ofislerin kapatılmasına neden olmuştu.