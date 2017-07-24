Altınbaş Üniversitesi
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Ukrayna duyurdu: O ülkeden kritik hamle!

Ukrayna, Rus ordusunun iki ülke sınırına üç bölük asker yığdığını duyurdu. Söz konusu birliklerin ani saldırıya taktiği doğrultusunda eğitim aldığı ifade ediliyor.

24 Temmuz 2017 Pazartesi 11:52
Ukrayna duyurdu: O ülkeden kritik hamle!

Ukrayna Savunma Bakanı Nikolay Mujenko, Rusya'nın Ukrayna sınırına üç bölük asker kaydırdığını ve bu bölüklerin saldırıya yönelik olarak eğitilip donatılmış birlikler olduğunu söyledi.

Hürriyet'in haberine göre, Mujenko, yaptığı basın açıklamasında, bu birliklerin motorize birlikler olduğunu ve ani saldırı taktiği doğrultusunda eğitilmiş olduklarını dile getirdi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin de, önceki gün yaptığı açıklamada, Rusya'nın Doğu Ukrayna'daki gerilimi son zamanlarda bilinçli olarak tırmandırdığını söylemişti.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2017 Pazartesi 11:52
  1. Ukrayna
  2. DÜNYA Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ukrayna duyurdu: O ülkeden kritik hamle!
    1. Ukrayna duyurdu: O ülkeden kritik hamle!
    2. Beşiktaş, Vida'nın peşini bırakmıyor!
    3. Mayısta motorin ve benzin satışları..
    4. Memur zammında flaş gelişme!
    5. Rüşvet operasyonu! Onlarca trafik..
    6. Revizyon sonrası ilk! Sözcü belli olacak
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar krizini..
    8. Şanlıurfaspor'da Ali Tandoğan dönemi
    9. İki Türk devinden flaş hamle! Yerli..
    10. Harun Kolçak uyuşturucu mu kullanıyordu?
    11. Bahçeli yine şaşırttı!
    12. Halkbank'ın üst düzey yönetiminde..
    13. Üzerlerine koşan kalabalığı görünce..
    14. Erdoğan'dan partiye talimat: Tepeden..
    15. FETÖ'nün aranan ismi kovalamacada..
    16. 'Belgeler ve Resimlerle Ayasofya..
    17. Turkcell ve ASELSAN'dan yerli antende..
    18. Canan Karatay uyardı: Hiç kimse..
    19. Alman otomobil devleri için şok iddia!
    20. PKK sivil araca saldırdı: Şehit ve..
    Yine o kadın... "Ömer Halisdemir haindir..." diye bağırmış
    Yine o kadın... "Ömer Halisdemir haindir..." diye bağırmış
    Ömer Halisdemir'in habercisi çarpıcı detayı ilk kez anlattı
    Ömer Halisdemir'in habercisi çarpıcı detayı ilk kez anlattı
    Kral Selman, Erdoğan'ı böyle karşıladı!
    Kral Selman, Erdoğan'ı böyle karşıladı!
    Filistinliler Osmanlı tapularını göstermeye başladı
    Filistinliler Osmanlı tapularını göstermeye başladı