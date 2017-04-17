% 51.41
% 48.59
EVET25.156.860 OY
AÇILAN SANDIK%99.97Türkiye Geneli için tıklayınız
HAYIR23.777.014 OY

Ukrayna basını: Beklenen fark olmadı

Türkiye'deki anayasa değişikliği referandumu Ukrayna basınında da geniş yer buldu. Ukrayna’dan bazı kanal ve ajanslar, muhabirlerini İstanbul’a göndererek referandumu izledi.

Ukrayna basını: Beklenen fark olmadı
Eklenme: 17 Nisan 2017, 09:49

"Türkiye’de referandumun sonuçları protesto ediliyor" başlığını kullanan TSN ajansı, İstanbul’da tencere ve tavalarla yapılan gösterilerin görüntü ve fotoğraflarını paylaştı.

Referandumun, "Erdoğan’ın zaferi" anlamına geldiği, ancak beklenildiği kadar farklı bir sonuç olmadığı yorumunu yapan ajans,  "Böylece Recep Tayyip Erdoğan 2029 yılına kadar cumhurbaşkanı olma imkanına sahip olacak" ifadesinde bulundu.

Segodnya gazetesi sonuçları, "Türkiye’de halk Erdoğan için oy verdi" başlığıyla duyurdu.

"Erdoğan, sonuçların kesinleşmesini beklemeden zaferini ilan etti" başlığını atan Unian ajansı, "Referanduma katılanların yarısından azı başkanlık sistemine karşı oy verdi" diye yazdı.

"Erdoğan zaferini ilan etti ve idam cezasından bahsetti" başlığını kullanan Komsomolskaya Pravda gazetesinin Ukrayna baskısı, "Erdoğan’ın İstanbul’daki konuşmasının ardından referandumun sonuçları protesto edilmeye başlandı. İstanbul’un bazı semtlerinde halk tencere ve tavalarla protestoda bulundu" diye yazdı.

 
EtiketlerUkraynareferandumsonuçDÜNYA Haberleri
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

Yeni Akit
Gündeme dair önemli haberler ve son dakika gelişmeleri anında bilgisayarınızda!
Masaüstü bildirimlerini almak ister misiniz?