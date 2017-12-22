Kültür AŞ
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Ukrayna: Başbakanın çevirmeni Rus ajanı çıktı

Ukrayna Başbakanı Groysman'ın tercümanı Stanislav Yezhov gözaltına alınarak Rusya lehine ajanlık yapmakla suçlandı.

22 Aralık 2017 Cuma 11:51
Ukrayna: Başbakanın çevirmeni Rus ajanı çıktı

Ukrayna'da emniyet teşkilatı, hükümet için çevirmenlik yapan ve Başbakan Vladimir Groysman'a da yurtdışı seyahatlerinde tercümanlık yapan Stanislav Yezhov'u gözaltına alarak Rusya lehine ajanlık yapmakla suçladı. Yezhov, Çarşamba günü Kiev'de gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Ukrayna Güvenlik Servisi'nden yapılan yazılı açıklamada "üst düzey bir çevirmenin" uzun süreli bir görevlendirme sırasında Rusya tarafından ajanlaştırıldığı ve hükümet aktiviteleri hakkında bilgi topladığı belirtildi.

Güvenlik Servisi Yezhov'un adını vermese de İçişleri Bakanı Anton Geraşenko, bu kişinin Yezhov olduğunu ve en az iki yıldır Rusya Özel Kuvvetleri için çalıştığını söyledi. Geraşenko, Yezhov'un birkaç yıl önce ABD'deki Ukrayna Elçiliği'nde görevliyken Rusya için çalışmaya başladığını belirtti.

Yezhov'un evinde Rusya'ya bilgi geçebilmek için özel bir ekipman bulunduğu da açıklandı.

Yezhov, Başbakan Groysman'dan önce de Eski Cumhurbaşkanı Viktor Yanukoviç'e çevirmenlik yapıyordu.

Kaynak: BBC Türkçe

Haber Tarihi: 22 Aralık 2017 Cuma 11:51
  1. ABD
  2. ajan
  3. Kiev
  4. Rusya
  5. Ukrayna
  6. BBC Türkçe
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Uludağ'da 6 dağcı kayboldu
    1. Uludağ'da 6 dağcı kayboldu
    2. Binlerce aileye müjde
    3. Ankara'nın tavrı, ABD'nin tehditlerini..
    4. ABD'nin BM temsilcisini telefonda fena..
    5. Hindistan ve Pakistan ordusu arasında..
    6. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tümen..
    7. Pensilvanya dediler Umre çıktı
    8. Başbakan Yıldırım, Karabük Valiliğini..
    9. Gazişehir Gaziantep sahasında Çaykur..
    10. ABD'den Ukrayna'ya silah yardımı
    11. İstanbulspor sahasında Elazığspor'a..
    12. Lider, Adana'da yara aldı
    13. Mescid- Aksa'da gözaltına alınan..
    14. İsrail'de gözaltına alınan Türk..
    15. Ünlü piyanist Blet’den İsrail’i boykot..
    16. Flaş 'bitcoin' iddiası: Bir gecede...
    17. Süper Lig'de muhteşem Kudüs koreografisi
    18. Pamuk şeker kavgası kanlı bitti: 2..
    19. İstanbul Öğretmen Akademisi için..
    20. Hayalinizdeki bölüm hangi puan türünde?
    Bilmiyorsan sus da... Kemal'in yeni gafı 'Yok artık' dedirtti
    Bilmiyorsan sus da... Kemal'in yeni gafı 'Yok artık' dedirtti
    ABD'li komutandan tehdit gibi iddia: Yakında...
    ABD'li komutandan tehdit gibi iddia: Yakında...
    ABD yenilgiyi hazmedemedi! Trump ateşle oynuyor
    ABD yenilgiyi hazmedemedi! Trump ateşle oynuyor
    Kılıçdaroğlu'ndan Yunan bakana şaşırtan çıkış: Gelip alacağım
    Kılıçdaroğlu'ndan Yunan bakana şaşırtan çıkış: Gelip alacağım
    BAE'nin yeni hainliği! 'Erdoğan ile bir daha görüşme'
    BAE'nin yeni hainliği! 'Erdoğan ile bir daha görüşme'

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 24.12.2017
    CIA analistinin jeton düştü: Dünya bize gülüyor
    CIA analistinin jeton düştü: Dünya bize gülüyor
    Türkiye'ye teşekkür etti ve çağrıda bulundu: Artık vakti geldi
    Türkiye'ye teşekkür etti ve çağrıda bulundu: Artık vakti geldi