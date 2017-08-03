UİB'in temmuz ihracatı 2,5 milyar dolar

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) aracılığıyla temmuz ayında yapılan ihracat 2,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.



UİB'den yapılan açıklamaya göre, UİB kanalıyla yapılan temmuz ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 41 oranında artış göstererek 2 milyar 510 milyon dolar oldu.

Bu yılın ilk 7 ayındaki toplam ihracatı yüzde 23,70 oranında artarak 17 milyar 203 milyon dolar olan UİB'in geriye dönük 12 aylık ihracatı ise 27 milyar 819 milyon dolar seviyelerinde gerçekleşti.

Temmuz ayında da artışını sürdüren UİB, ihracatta 2017'nin ilk 7 ayında olumlu bir performans gösterdi.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 43,11'lik artışla 2 milyar 215 milyon dolarlık ihracata imza attı. OİB'in bu yılın ilk 7 ayındaki ihracatı ise yüzde 27,35 artarak 15,1 milyar dolar olurken, geriye dönük 12 aylık ihracatı ise yüzde 22,95 artarak 24,3 milyar dolar seviyesine ulaştı.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliğinin (UTİB) temmuz ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,87 artarak 84 milyon 923 bin dolar olarak gerçekleşti. UTİB'in 1 Ocak -31 Temmuz tarihleri arası ihracatı 678 milyon 637 bin dolar olurken geriye dönük 12 aylık ihracatı da yüzde 0,38 düşerek 1 milyar 147 milyon dolar seviyelerine geldi.

Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB) ise temmuz ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 37,69 artışla 47 milyon 605 bin dolar ihracata imza attı. UHKİB'in ilk 7 aylık ihracatı yüzde 6,93 oranında artarak 322 milyon 833 bin dolar olarak gerçekleşti. Birliğin geriye dönük 12 aylık ihracatı ise yüzde 3,55 artarak 527 milyon 515 bin dolar oldu.

Temmuz ayında 22 milyon 816 bin dolarlık ihracat gerçekleştiren Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğinin (UYMSİB) 7 aylık ihracatı 68 milyon 858 bin dolar olurken geriye dönük 12 aylık ihracatı ise 103 milyon 721 bin dolar olarak gerçekleşti.

UİB üzerinden ihracat kaydı yapılan ve "diğer" başlığı altında listelenen sektörlerin ihracatı ise temmuz ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 23,87 artışla 127 milyon 364 bin dolar olarak açıklandı.

Kaynak: AA