Uğur Işılak'ın acı günü

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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde itfaiyeci olarak görev yapan Ersin Ünver'in eğitim sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirmesi ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. Eski milletvekili ve sanatçı Uğur Işılak, halasının oğlu olan Ünver'e son görevini yapmak için cenaze törenine katıldı.



