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Kılıçdaroğlu açık oturumda tartışmaktan kaçıyor

Sözcü gazetesi yazarı Uğur Dündar, CHP’de Genel Başkanlığa aday olan isimlere kendisinin yöneteceği bir ‘açık oturum’da tartışmaları konusunda çağrıda bulunmuştu. Dündar bugünkü köşesinde son gün olmasına rağmen Kılıçdaroğlu’nun henüz bu çağrıya cevap vermediğini yazdı.

02 Şubat 2018 Cuma 09:37
Kılıçdaroğlu açık oturumda tartışmaktan kaçıyor

İç çekişmelerle çalkalanan CHP kurultaya giderken Sözcü gazetesi yazarı Uğur Dündar, CHP Genel Başkan adaylarına açık çağrıda bulunmuş ve ‘kurultay’ öncesi kendisinin yöneteceği bir açık oturumda tartışmalarını istemişti. Bugünkü köşesinde bu konuya değinen Dündar, diğer adayların bu çağrıya olumlu yanıt verdiğini ancak Kılıçdaroğlu’nun henüz cevap vermediğini yazdı.

Yazısında ''İzmir'de Gazeteciler Cemiyeti'nin önderliğinde basın emekçisi meslektaşlarımızın yayımladığı saygın bir gazete var. Adı; 9 EYLÜL…'' diyen Dündar, gazetenin yazarı Prof. Dr. Ülgen Zeki Ok’un köşesinden alıntı yaptı. Ok yazısında CHP Genel Başkanlığına aday olan isimlerin Uğur Dündar’ın yöneteceği bir programda tartışmalarını önerdi. 

KILIÇDAROĞLU SUS PUS

Uğur Dündar bu öneriyle ilgili olarak şu satırları kaleme aldı:

''Geçen hafta izinli olduğum için bu yazıyı okur okumaz (...) hesabımdan paylaşımda bulundum ve çok yerinde gördüğüm öneriyi hayata geçirebilmek için hazır olduğumu duyurdum.

Adaylardan İstanbul Barosu'nun eski Başkanı Prof. Ümit Kocasakal ile YARSAV'ın Kurucu Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu çağrıma hemen olumlu cevap verdiler ve tartışmak için hazır olduklarını açıkladılar.

Yalova Milletvekili Muharrem İnce de Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun yer alacağı bir açık oturuma memnuniyetle katılacağını belirtti.

Genel Başkan Kılıçdaroğlu'ndan ise henüz cevap gelmedi!..”

''BUGÜN SON GÜN''

“Yarın kurultay başlıyor” diyen Uğur Dündar yazısını şöyle sürdürdü:

“Yani bugün son gün. Delege hesaplarını, ‘Aday olmak için delegeden yeterli oyu alamayacak olanlarla Genel Başkan niçin karşı karşıya gelsin’ gibi antidemokratik söylemleri bir kenara bırakarak, çağrımı yineliyorum.

Akşam Halk Arenası var. Daha önceden adlarını açıkladığımız değerli konuklarımızla yapacağımız programı 9 Şubat'a ertelemeyi göze alarak adaylara son kez sesleniyorum:

Halk Arenası'nda bir araya gelip tartışın ve halkın elinden alınan ‘karar verme hakkını’ ona yeniden kazandırın.’’

ERDOĞAN’A TEKLİF EDİYORDU, KENDİSİNİ KAÇIYOR!

Her defasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a açık oturumda tartışma teklifinde bulunan Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendi partisi içinden isimlerle televizyon ekranlarında hesaplaşmaktan çekinmesi çarkçı Kemal’in samimiyetsizliğini bir kez daha ortaya çıkardı.

Haber Tarihi: 02 Şubat 2018 Cuma 09:37
  1. Uğur Dündar
  2. Kemal Kılıçdaroğlu
  3. CHP
  • yavuz selimyavuz selim2 dk önce
    kasetten cikmis Genel Müdür utanmadan Erdoagani tartismaya cagirioyor, ulan Erdogan nerde sen nerde.. haydi cik bakalim Muharrem ince vs. ile tartismaya, en azindan onlar kasetten cikmadi.
  • BabaBaba21 dk önce
    cumhurreisin onun gibi bilgisiz aptal birisi iletartismaya girmeyecegini cok iyi bildigi için atip tutuyordu, o programa katilsa bile yine konuyu dolastirip yine c.baskanimiza küfür etmeye baslar bunlari karşıma tayyipcikardi diye
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