Uğur Dündar kendini Türkiye'nin en güvenilir insanı olarak duyurdu

Uğur Dündar'ın kurucusu olduğu Gezici Araştırma Merkezi, 'Türkiye’nin en güvenilen isimleri' araştırması yaptı ve ortaya skandallarla dolu bir sonuç çıktı. Söz konusu araştırmada kendini Türkiye'nin en güvenilir insanı olarak gösteren 'Uğur Dündar'ın ne yapmaya çalıştığını kimse anlamadı.

Açıklanan listedeki isimlerin nerede kimler tarafından belirlendiğine vatandaşlar bir türlü anlam veremedi. Sosyal medyada alay konusu olan düzmece araştırmaya tepkiler halen daha sürüyor.

Buna göre, Türkiye'nin en güvenilir isimleri şöyle:

Uğur Dündar

Hande Fırat

İlker Başbuğ

Cem Yılmaz

İsmail Küçükkaya

Ahmet Hakan

İlber Ortaylı

Nihat Hatipoğlu

Canan Karatay

Ali Koç

Kıvanç Tatlıtuğ

Murat Yıldırım

Ertuğrul Özkök

Orhan Gencebay

Fatih Terim

Şirin Payzın

Fatih Portakal

Yılmaz Özdil

Müge Anlı

Fatih Altaylı

Cem Öğretir

Ahmet Kural

Zafer Kiraz

Murat Boz

Hakan Çelik

Tarkan

Sibel Can

Cem Seymen

Melih Altınok

Taha Akyol