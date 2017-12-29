Uğur Dündar kendini Türkiye'nin en güvenilir insanı olarak duyurdu
Uğur Dündar'ın kurucusu olduğu 'Gezici Kamuoyu Araştırma Şirketi', Uğur Dündar'ı Türkiye'nin en güvenilir insanı olduğunu iddia etti.29 Aralık 2017 Cuma 09:30
Uğur Dündar'ın kurucusu olduğu Gezici Araştırma Merkezi, 'Türkiye’nin en güvenilen isimleri' araştırması yaptı ve ortaya skandallarla dolu bir sonuç çıktı. Söz konusu araştırmada kendini Türkiye'nin en güvenilir insanı olarak gösteren 'Uğur Dündar'ın ne yapmaya çalıştığını kimse anlamadı.
Açıklanan listedeki isimlerin nerede kimler tarafından belirlendiğine vatandaşlar bir türlü anlam veremedi. Sosyal medyada alay konusu olan düzmece araştırmaya tepkiler halen daha sürüyor.
Buna göre, Türkiye'nin en güvenilir isimleri şöyle:
Uğur Dündar
Hande Fırat
İlker Başbuğ
Cem Yılmaz
İsmail Küçükkaya
Ahmet Hakan
İlber Ortaylı
Nihat Hatipoğlu
Canan Karatay
Ali Koç
Kıvanç Tatlıtuğ
Murat Yıldırım
Ertuğrul Özkök
Orhan Gencebay
Fatih Terim
Şirin Payzın
Fatih Portakal
Yılmaz Özdil
Müge Anlı
Fatih Altaylı
Cem Öğretir
Ahmet Kural
Zafer Kiraz
Murat Boz
Hakan Çelik
Tarkan
Sibel Can
Cem Seymen
Melih Altınok
Taha Akyol