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‘Uğur Dündar akli dengesini yitirmiş’

Prof. Dr. Erdoğan Sürat’ten Uğur Dündar’a sert yanıt geldi. Prof. Sürat, “Uğur Dündar’ın yargılanması için savcıları göreve çağırıyorum. Dündar eli kanlı bir katildir. Uğursuz Dündar, ‘Arena’ aracılığıyla insanların hayatını karartıyor ve insanların canına kıyıyordu” dedi.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 14:13
‘Uğur Dündar akli dengesini yitirmiş’

HAKAN ÖZTÜRK / ANKARA  -  Prof. Dr. Erdoğan Sürat’ten Uğur Dündar’a sert yanıt geldi. Prof. Sürat, “Uğur Dündar’ın yargılanması için savcıları göreve çağırıyorum. Dündar eli kanlı bir katildir. Uğursuz Dündar, ‘Arena’ aracılığıyla insanların hayatını karartıyor ve insanların canına kıyıyordu” dedi.

“UĞURSUZ DÜNDAR, ARENA’DA İNSANLARIN CANINA KIYIYORDU”

TRT’nin Devlet Bakanı Hasan Aksay’a bağlı olduğu dönemde Uğur Dündar’ın kendi altında programcı olarak çalıştığına dikkat çeken Prof.Dr. Erdoğan Sürat, “TRT’de ‘Program Planlama Uzmanı’ olarak çalışıyordum. Uğur Dündar, programına ‘Arena’ ismini tesadüfen vermiş değildir. ‘Arena’ adlı programında Dündar, açık açık insanları hedef gösteriyor, kimilerini intihara sürüklüyor, kimilerinin yuvalarını yıkıyordu. Uğursuz Dündar, ‘Arena’ aracılığıyla insanların hayatını karartıyor ve insanların canına kıyıyordu” dedi. 

DÜNDAR’IN SİCİLİ BOZUK !

“Uğur Dündar bir katildir” sözünü tekrarlayan Prof.Sürat, “Ben tıp fakültesinde stajer Hekim iken aynı zamanda, İsmail Cem ve Şaban Karataş dönemlerinde TRT'nin program planlama uzmanı idim! Yani hem bu uyuşturucu meraklısının hem de ölüme sürekli sürüklediği Kur'an hafızının çalıştıkları kadroların üst amiri durumdaydım. Genç yaşımda bu kart herifin amiri olmak müptezellik ise Uğur Dündar müptezelin karesidir. Uğur Dündar, TRT de birlikte çalıştığı bir Kur'an hafızını intihara sürükledi. Niçin? Acaba Benim de ayrıntılarıyla bildiğim kurum içi bir takım filmler çevirme "Üç Kağıt" açmalarından  haberdar olması nedeniyle mi? Evet üçkağıtçı! Dikkat edilsin bana yazdığı cevabi yazıda hiç sözünü etmediğim ilaçlar listesi yayınlıyor "Eczacı Kalfası" mertebesine ermiş gibi...Ama konumuz olan Librax'tan hiç bahsetmiyor! Evet ayniyle müptezel bir üç kağıtçı olan Dündar nedense demode dediği ilacın adından bahsetmiyor sadece demode deyip geçiyor. Ey devlet başkanımızın-aşağıdaki link rezilliklerinden anlaşılacağı üzere-can düşmanı kesilmiş- botokslu kart: ilacın modaya uyanı yahut demodesi mi olur ulan?” şeklinde açıklamada bulundu.

“DÜNDAR AKLİ DENGESİNİ YİTİRMİŞ”

Yeniakit.com.tr’ye “Uğur Dündar eli kanlı bir katildir” açıklaması yapmasının ardından FETÖ’nün tetikçisi Sözcü’de Dündar’ın, “Uyuşturucu baronları ve tetikçileriyle mücadele yürek ister!..” başlığıyla bir yazı yazdığını belirten Prof. Sürat, “Uğur Dündar, Tıp Doktoru ve bilim adamı  Mustafa Erdoğan Sürat' a cevap verirken  Librax'tan hiç bahsetmiyor  ve  konumuz içinde asla zikredilmemiş bir takım lagaluga ilaç isimleri yazıyor. Anlaşılan bu non-adam daha önce yitirdiği  manevi değerlere  şimdi akli değerleri de katmış onları da kaybetmiş!” diye konuştu.   

SAVCILARI GÖREVE DAVET ETTİ !

“Uğur Dündar’ın 28 Şubat darbesi sırasında yayınladığı darbe yanlısı programlarını kamuoyu unutmuş değil” diyen Prof. Dr. Erdoğan Sürat, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin savcılarını Uğur Dündar’a hesap sormaya davet ediyorum. Helikopterle yemeğe giden Dündar’ın mal varlığı araştırılmalıdır. TRT’de benim altımda çalışan Uğur Dündar’a ben zarar vermiş olsaydım o dönem rahatlıkla zarar verirdim fakat zavallı bir mahluk olduğu için uğraşmaya değer bulmadım” şeklinde konuştu. 

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2017 Pazartesi 14:13
  1. uğur dündar
  2. erdoğan sürat
  • MücahidMücahid1 sa önce
    İdam edilecek vatanhainlerinden biridir dünüdař
  • MücahidMücahid1 sa önce
    İdam edilecek vatanhainlerinden biridir dünüdař
  • Ehli sunnet vel cemaatEhli sunnet vel cemaat1 sa önce
    Bu Dündar saçmalamış
  • eminemin1 sa önce
    Eeee... Uğur Dündar sen nasıl ki yopluma hizmet ediyorum diye, el alemin fabrikasını işyerini bastın, insanlara sahtekar dolandırıcı rüşvetci.. şucu bucu diyebildin.. ve bunu büyük marifet bildin. Bırak da başkaları da seni sorgulayabilsin, toplumu senden koruyabilsin. İddianın asıl kaynağı olan ilaç hakkında hiç bir açıklama yapmaman da söylenenin doğruluğuna işaret ediyor. Hep sen mi sorgulayacaksın? bir kere sorgulanan olunca veryansın etmek nedir.
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