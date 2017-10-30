Uğur Demirok-Galatasaray gerginliğindeki sır perdesi aralandı

Trabzonsporlu Uğur Demirok'un Galatasaray'ı yendikleri maçtan sonra "Keşke hep Galatasaray'la oynasak da şampiyon olsak" açıklamaları sarı kırmızılı cephede tepkiyle karşılanmıştı. Geçtiğimiz sezon da Galatasaray tribünlerinin "Trabzon kümeye" tezahüratlarına sert cevaplar veren Demirok'la sarı kırmızılı camia arasındaki gerginliğin sebebi 2014-2015 sezonun devre arasına kadar dayanıyor.

Hamzaoğlu istedi, yönetim istemedi

2014-2015 sezonunda Galatasaray Teknik Direktörlüğü görevini üstlenen Hamza Hamzaoğlu, transfer döneminde Akhisar'da oynayan Uğur Demirok için yönetime rapor vermişti. Akhisar'la yapılan görüşmelerin sonucunda transferin bitmesi an meselesiyken, görüşmeler askıya alınmış ve Uğur Demirok'un transferi yatmıştı. Bütün planını Galatasaray'a transfer olmak üzerine yapan futbolcu, transferinin yatması üzerine bu kez devre arasında sarı kırmızılılardan gelen yeni teklife rağmen Trabzonspor'un teklifini kabul etmişti.

Sadece 560 bin euro karşılığında bordo mavililerin yolunu tutan Uğur Demirok'la Galatasaray arasında böylelikle gerginliğin temelleri de atılmış oldu.

Galibiyeti Galatasaray'a armağan etmişti

Uğur Demirok, geçen sezon Türk Telekom'da oynanan ve 1-0 Trabzon'un galibiyetiyle sonuçlanan mücadele sonrasında yaptığı röportajda 'Trabzon kümeye' tezahüratlarını hatırlatarak bu galibiyet Trabzonlulara olduğu kadar Galatasaraylılara da armağan olsun ifadelerini kullanmıştı.

Demirok, dünkü maçta yaptığı açıklamada da bu tezahüratlara, "Keşke hep Galatasaray'la oynasak da şampiyon olsak" diyerek karşılık verdi.

Süper Lig'in 10. haftası dev bir karşılaşmaya sahne oldu. Yüksek temposu hiç düşemeyen Trabzonspor-Galatasaray maçında gülen taraf bordo mavili ekip oldu.Mücadele sonunda yayıncı kuruluşa konuşan Trabzonspor'un başarılı defans oyuncusu Uğur Demirok çarpıcı ifadeler kullandı.Uğur Demirok'un açıklamaları:Galatasaray seyircisi kümeye kümeye diye bağırmaktan bıkmadı. Keşke her hafta Galatasaray'la oynasak da şampiyonluğa oynasak. Takım olduğumuz zaman gerekeni yapacağımızı gösterdik. İnşallah devamını getiririz. Tüm arkadaşlarımı kutluyorum.

Galatasaray'da profesyonel oldu

Uğur Demirok, Galatasaray'ın hemen hemen bütün yaş kategorilerinde forma giydi. 2006-2007 sezonunda oynayabilmesi için Gaziantepspor'a kiralanan Demirok, sırasıyla İstanbulspor, Beylerbeyi ve Kartalspor'da oynamıştı. Tecrübeli futbolcu, 2011 yılıyla birlikte ise G.Saray'la yollarını ayırmıştı.

Yeni Şafak