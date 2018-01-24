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Uğur Demirok: Fenerbahçe'yi yeneceğiz

Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Uğur Demirok flaş açıklamalarda bulundu.

24 Ocak 2018 Çarşamba 12:57
Uğur Demirok: Fenerbahçe'yi yeneceğiz

Bu tarz maçların Bordo-Mavili camia için çok önemli olduğunu dile getiren 29 yaşındaki savunmacı, “Trabzonspor, çok büyük bir camia. Her zaman, her kulvarda iddialı olmak zorundayız. Bu nedenle de bizler için büyük maçların önemi artıyor. Taraftarımızla birlikte Fenerbahçe karşısında kazanacağımıza ve tekrardan iyi bir hava yakalayacağımıza inanıyorum. Ancak istenmeyen olayların yaşanmaması için taraftarımızın tribünlerde sakin kalması gerekiyor” dedi.

‘Her zaman hazırım’

Atiker Konyaspor karşılaşmasında Tomas Hubocan’ın kırmızı kart görmesinin ardından Sarı-Lacivertliler karşısında ilk 11’de sahaya çıkmasına kesin gözüyle bakılan tecrübeli futbolcu, “Ben göreve her zaman hazırım. Hocamız forma verdiği takdirde sahada elimden gelen her şeyi yaparım. Bu maç için de en iyi şekilde hazırlanacağız. Umarım taraftarımızın da desteği ile 3 puanı kazanan taraf biz oluruz” ifadelerini kullandı. 

Kaynak:Fanatik

Haber Tarihi: 24 Ocak 2018 Çarşamba 12:57
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