UGETAM, İTÜ ve İstanbul Üniversitesi arasında işbirliği

İstanbul Büyükşehir Belediyesi UGETAM (Uluslararası Gaz Eğitim Teknoloji Araştırma Merkezi), Türkiye’nin köklü üniversitelerinden İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi ile İBB Yerel Yönetimler Akademisi eğitim çalışmalarını kapsayan işbirliği protokolünü imzaladı.

Verdiği eğitimlerin kalitesini her geçen gün arttıran, yerel yönetimlerde oluşan eğitim taleplerini ve müşteri memnuniyetini ön planda tutarak karşılayan UGETAM, Türkiye’nin önde gelen üniversite ve akademileri ile imzaladığı işbirliği protokollerine yenilerini ekledi.

UGETAM, “Yerel Yönetimler Akademisi” kapsamında; THY Akademi, Türk Telekom Akademi’den sonra İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi ile karşılıklı işbirliği protokolü imzaladı.

Protokoller kapsamında İstanbul Teknik Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi, UGETAM’ın “Yerel Yönetimler Akademisi” başta olmak üzere gerçekleştireceği mesleki, kişisel ve teknik eğitimlerde eğitimci ve tesis imkânı sunacak. Protokol kapsamında; eğitim ihtiyaç analizi, eğitimlerin içeriğinin hazırlanması, yönetici ve yönetici adaylarının kişisel gelişimine katkıda bulunacak eğitimlerin tasarlanıp uygulanması da yer alıyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi’nde 9 Ocak 2018’de gerçekleştirilen törende; UGETAM adına Genel Müdür Dr. Şenol YILDIZ, İTÜ adına Rektör Prof. Dr. Mehmet KARACA işbirliği protokolünü imzalarken, İstanbul Üniversitesi’nde 12 Ocak 2018’de gerçekleştirilen törende ise; UGETAM adına Genel Müdür Dr. Şenol YILDIZ İstanbul Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Mahmut AK işbirliği protokolünü imzaladı.