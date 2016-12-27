Uganda'da futbolcuları taşıyan tekne battı!

Uganda'da bir köy futbol takımıyla taraftarlarının Albert Gölü'nde Noel kutlaması yapmak üzere bindiği tekne battı. Kazada 30 kişi boğularak yaşamını yitirdi. Polis yaşanan olayı şu sözlerle anlattı: "Takım ve taraftarları bir tarafa yoğunlaşınca tekne alabora olmuş. Alkolün de etkisiyle durumun farkında olmadıklarını tahmin ediyoruz. Yolcu sayısı da kapasitenin üzerindeymiş. Teknedeki 45 kişiden 30'u hayatını kaybetti." denildi. Teknedeki 15 kişinin ise polis ve çevredeki balıkçılar tarafından kurtarıldığı belirtildi.