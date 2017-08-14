UFK Başkanı Sebahattin Arslantürk güven tazeledi

2017-2020 yılları arasındaki 3 yıllık dönmede Ulusal Fındık Konseyi Yönetim Kurulu ile Araştırma ve Danışma Kurulu Başkan, Başkan Vekilleri belirlendi. Buna göre UFK Yönetim Kurulu Başkanlığına Sebahattin Arslantürk (Karadeniz Fındık İhracatçıları Temsilcisi), Başkan Vekilliğine Ordu Ticaret Borsası Başkanı Ziver Kahraman getirildi.

Muhasipliğe Ordulu fındık ihracatçısı işadamı Mustafa Poyraz’ın getirildiği yönetim kurulu üyelikleri ise Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Temsilcisi Ercan Türktemel, İstanbul Fındık İhracatçıları Birliği Temsilcisi Ali Haydar Gören, Düzce Ticaret Borsası Temsilcisi Nurettin Karslıoğlu, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Temsilcisi Arslan Soydan, Akçakoca Ziraat Odası temsilcisi Levent Şahin Başaran ve Sarılar Fındık Ltd.Şti. Temsilcisi Adem Sarı seçildiler.

9 kişilik yönetim kurulundan oluşan UFK’nın sekretaryasına ise Ordu Ticaret Borsası Genel Sekreteri Birol Öztürk getirildi.

Konseyin teknik ve bilimsel organı olarak bilinen Araştırma ve Danışma Kurulu Başkanlığına Ordu Üniversitesi temsilcisi Prof. Dr.Ali İslam seçilirken, başkan vekilliğine ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi temsilcisi Doç.Dr. Mehmet Bozoğlu seçildi.

“Sektörün karar organı UFK’dır”

UFK, yeni görev dağılımıyla birlikte 2017-2020 dönemi için ilk organ toplantısını yaptı. Toplantıda bir açıklama yapan UFK Başkanı Sabahattin Arslantürk, UFK’nın fındık üretim bölgesinde, fındık üreticileri ile onların temsilcilerinden, tüccar, sanayici ve ihracatçılara ve onların temsilcilerine kadar, fındıkla ilgili enstitü, bilimsel kurum ve kuruluşlar, üniversiteler ve birçok kurum ve kuruluşu kapsayan bir çatı örgüt olduğunu söyledi. Her geçen gün değişmekte ve gelişmekte olan sektöre ilişkin köklü, kalıcı ve sürdürülebilir çözümler arayacaklarını belirten UFK Başkanı Sabahattin Arslantürk, “UFK’nın çatısı altında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Ekonomik Bakanlığı, TSE, TUİK, KOSGEB gibi önemli kamu kurumları temsilcileri de yer almaktadır. Sektöre ilişkin hızlı ve etkili bir karar alınacaksa bunun adresi UFK‘dır. UFK içinde, sektörde irili ufaklı yer alan tüm kesimlerin bir şekilde temsili söz konusudur. Mesela bunu sektör lehine ve ruhuna uygun çalıştırabilmektedir” dedi.

2017 fındık sezonunun başta üreticiler olmak üzere herkese hayırlı olmasını, bol ve bereketli kazançlar getirmesini dileyen UFK Başkanı Sabahattin Arslantürk, “Bölgemiz ve ülkemiz adına daha çok ve kaliteli, üretip daha çok kazanabilmek için herkesin üstüne düşeni yapacağına olan inancımı tekrarlıyorum” diye konuştu.