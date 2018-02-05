UETD'den Zeytin Dalı Harekatı'na tam destek
Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD), Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin Afrin'e yapılan Zeytin Dalı harekatını desteklemek için, Almanya'nın Stuttgart bölgesine bağlı Friedrichshafen de bir araya geldi.05 Şubat 2018 Pazartesi 09:57
Friedrichshafen de yapılan gösteriye çok sayıda Türk vatandaşları ellerinde Türk bayraklarıyla katıldı.
Gösteride PKK ve türevleri olan PYD/YPG terör örgütleri lanetlendi. Türkçe ve Almanca okunan bildiride Zeytin Dalı operasyonu anlatıldı.
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