UETD'den Zeytin Dalı Harekatı'na tam destek

Friedrichshafen de yapılan gösteriye çok sayıda Türk vatandaşları ellerinde Türk bayraklarıyla katıldı.

Gösteride PKK ve türevleri olan PYD/YPG terör örgütleri lanetlendi. Türkçe ve Almanca okunan bildiride Zeytin Dalı operasyonu anlatıldı.