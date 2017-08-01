UEFA'dan Türk hakemlere görev!

Hüseyin Göçek, 2 Ağustos Çarşamba günü Hırvatistan'ın Rijeka ile Avusturya'nın Salzburg takımları arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü ön eleme turu rövanş maçını yönetecek.



Hırvatistan'ın Rijeka şehrindeki HNK Rijeka Stadyum'unda TSİ 21.45'te başlayacak karşılaşmada Göçek'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kemal Yılmaz yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Barış Şimşek olacak.



Ali Palabıyık ise, 3 Ağustos Perşembe günü Rusya'nın Zenit ile İsrail'in Bnei Yehuda takımları arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında düdük çalacak.



Rusya'nın St.Petersburg şehrindeki Yeni Zenit Stadyumu'nda TSİ 20.00'de başlayacak karşılaşmada Palabıyık'ın yardımcılıklarını Mehmet Cem Satman ve Serkan Olguncan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.